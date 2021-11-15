Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! "Hollandalılar çekiniyor" /15.11.2021

A Milli Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Eleme Grubunda son maçına çıkacak. Karadağı yenmesi ve Hollandanın evinde Norveçe kaybetmesi halinde Milliler kupaya direkt katılma hakkına sahip olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan konuyu değerlendirdi. Aktan, Hollandanın boş stat konusunu gündeme getirmesi, Norveç maçından çekindiklerini gösteriyor. Louis van Gaal bu konuya fazlasıyla değindi. Norveçin bir azizlik yapabileceğinden endişe duymakta. Biz ise bu endişenin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ama Karadağı yenmemiz gerekiyor. dedi. | Milli Takım haberleri