Min Jae gidiyor mu? /08.05.2022

Fenerbahçede Kim Min Jae gösterdiği performans ile alkışları topluyor. Yıldız stoperi Avrupadan birçok kulüp takip ediyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Güney Koreli stoperin transferi hakkında detayları aktardı. Kul, Kim Min Jae ile ilgilenen çok kulüp var. İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerden bazı takımlar ilgileniyor. Fenerbahçe Kimi satma konusunda yanaşmasa da oyuncunun serbest kalma bedeli var. 20 - 25 milyon euro arasında bir rakam bu. Min Jaeye bu parayı vermeyi düşünen kulüpler var. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi