Morutan'da moraller bozuk! /13.05.2022

Galatasaraya büyük umutlarla getirilen Olimpiu Morutan gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. 23 yaşındaki Rumen oyuncu forma giydiği 25 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Morutanın tesislerde birçok kez tek başına olduğu anlar sosyal medyada ve haberlerde gündem olmuştu. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Rumen oyuncu hakkında konuştu. Türk, Morutan, Galatasaraydaki olumsuz havadan çok etkileniyor. Sadece Rumence bilmesi de etkiliyor. Terapiste ihtiyacı var. Takımda abilik yapacak birisinin ona sahip çıkması gerekiyor ama herkes kendi derdine düşmüş durumda. Morutan kendi yalnızlığına oynuyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi