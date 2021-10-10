MOTOR SPORLARI HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde zafer Valtteri Bottas'ın! /10.10.2021

Formula 1ın 16. yarışı olan Türkiye Grand Prixsini kazanan Mercedes Petronas takımının Fin pilotu Valtteri Bottas oldu. Yarışa Pole pozisyonunda başlayan Bottas, rahat bir şekilde Türkiyeden zaferle ayrıldı. Yarışı ikinci bitiren Red Bull Racingin Hollandalı pilotu Max Verstappen pilotlar sıralamasında liderliği aldı. Podyumun son sırası ise Verstappenin takım arkadaşı olan Meksikalı pilot Sergio Perezin oldu. Sıralama turlarını lider bitirmesine rağmen motor değeişikliğinden dolayı 10 sıra ceza alan Mercedes Petronas takımının Britanlayı pilotu Lewis Hamilton 5. oldu. En hızlı tur zamanını son turda yakalayan Valtteri Bottas, 1 puan daha aldı. | MOTOR SPORLARI HABERLERİ