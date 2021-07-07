Murat Sancak A Spor'a açıkladı! "Ibrahimovic..." /07.07.2021

Spor Toto Süper Ligin yeni ekibi Adana Demirspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Younes Belhanda ile sözleşme imzalayan Adana temsilcisi, dünya yıldızı Mario Balotelli de transfer etti. Mavi Şimşeklerde başkan Murat Sancak A Spora bağlanarak yapılacak transferlerle ilgili özel röportaj verdi. Sancak, Brumayla ilgilendik maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola için görüşmelerimiz sürüyor. Muhammed Şengezeri ısrarla istiyoruz. 6-7 transfer daha yapacağız. Ibrahimovici geçen sezon istemiştik, olursa 1 sene sonra olur. şeklinde konuştu. | Son dakika transfer haberleri