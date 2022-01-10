Murat Sancak'dan yabancı oyuncu sözleri! /10.01.2022

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve sahadan sahadan 2-1lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Taraftarlarına da mesaj olsun, yönetimlerine sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama önümüzde yıllar var. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle olur, sabretsinler. Yönetime ve futbolcularına destek versinler. TFFye söylüyorum. Yabancı sınırını 14ten 10a düşürün ama oyun içinde serbest bırakın. şeklinde konuştu.