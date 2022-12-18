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A Spor
"Ne yaptığını bilemeyen oyuncular var" /18.12.2022
"Ne yaptığını bilemeyen oyuncular var" /18.12.2022
A Spor
150 Bölüm | 28:15:55
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Şarkı Sözleri
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01
"Ne yaptığını bilemeyen oyuncular var" /18.12.2022
A Spor
00:40
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02
Flaş G.Saray sözleri: Alınan sonuçlar kötü ama... /16.12.2022
A Spor
01:55
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03
Flaş Beşiktaş sözleri! "Olumlu mesajlar alınmadı" /12.12.2022
A Spor
01:57
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04
Jesus için flaş yorum! "Hareketleri..." /17.12.2022
A Spor
00:49
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05
G.Saray'da o isme eleştiri! "İlk 11 seviyesinde değil" /11.12.2022
A Spor
01:14
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06
Galatasaray'da Erden Timur farkı! /15.12.2022
A Spor
00:47
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07
G.Saray'a Icardi müjdesi! /09.12.2022
A Spor
01:15
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08
Muslera'nın cezası lige yansıyacak mı? /06.12.2022
A Spor
02:01
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09
O iddiaları değerlendirdi! "Adının anılması çok doğal" /13.12.2022
A Spor
01:49
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