Nihat Özdemir TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu! /28.07.2021

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul Toplantısında açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurulda gündeme dair açıkrlamalar yaparken, Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız dedi. Yabancı oyuncu sayısı konusunda ise Özdemir, Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı ifadelerini kullandı.