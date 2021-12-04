N'Koudou yine sakatlandı! İşte Fransız yıldızın son durumu /04.12.2021

Beşiktaşta sakatlıklar sürüyor. Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan siyah beyazlı ekip, 2 puan kaybettiği Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında NKoudouyu da kaybetti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Fransız yıldızın son durumunu aktardı. Şahinoğlu, NKoudou önce sağ ayağına darbe aldı sonra ayağını burktu. Soyunma odasında çektiği acı ve psikolojik yıpranmadan dolayı ağladığını biliyoruz. Psikolojik sıkıntısının sebebi ise sürekli sakatlanması. Çekilecek MRdan sonra durumu netleşecek ancak bir süre sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi