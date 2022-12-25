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7/24 Dinle A Spor N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi /25.12.2022
N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi /25.12.2022

N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi /25.12.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi /25.12.2022

A Spor 01:36
02

Valencia sahalara ne zaman dönecek? Trabzonspor maçında... /20.12.2022

A Spor 01:19
03

"Oliveira'nın yerine o isim oynayacak" /22.12.2022

A Spor 00:38
04

Flaş G.Saray sözleri: Alınan sonuçlar kötü ama... /16.12.2022

A Spor 01:55
05

F.Bahçe'de o isme övgü dolu sözler! /21.12.2022

A Spor 01:08
06

4 isme dikkat çekti! "G.Saray'ı taşıyorlar" /23.12.2022

A Spor 01:42
07

O sime sert sözler! "Aidiyet duygusu..." /24.12.2022

A Spor 01:00
08

Çarpıcı Trabzonspor yorumu! "Devre arasında operasyon bekliyor" /19.12.2022

A Spor 01:55
09

G.Saray maçı hakkında dikkat çeken sözler! /25.12.2022

A Spor 00:55
10

"Ne yaptığını bilemeyen oyuncular var" /18.12.2022

A Spor 00:40
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