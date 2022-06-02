Nwakaeme Beşiktaş'a önerildi! "Menajeri..." /02.06.2022

Trabzonspor yıldız ismi Nwakaeme ile sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girdi. Bordo mavili ekibin 38 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nwakaeme, Türkiyede kalabilir. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Nwakaeme ve Beşiktaş hakkında çıkan haberleri yorumladı. Özdemir, Menajeri kulüpler ile görüşebilir ama istediği rakamlar çok yüksek. Sezonluk 3 milyon eurodan fazla maaş ve 3 yıllık sözleşme istiyor. Yaşı da ileride. Bu ay sonunda Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın sonucunda ödeme de yapılacak. Sayın Ahmet Nur Çebinin bu durumda transfere onay vereceğini sanmıyorum. Ayrıca spor yasası da var. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi