Nwakaeme yeni sözleşmeyi kabul edecek mi? /19.05.2022

Trabzonsporda Nwakaemenin durumu belirsizliğini koruyor. Fırtına, tecrübeli isim ile yeni sözleşme konusunda uzlaşmaya çalışıyor. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir oyuncu ve takım arasındaki son durumu açıkladı. Özdemir, Trabzonspor kendi şartlarında en iyi teklifi yaptı. Nwakaeme de fazlasını isteyebilir doğal olarak. Trabzonspor 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu. 1+1 yıllık sözleşme önerildi ama Nwakaeme 3 yıllık kontrat istiyor. Yaşından kaynaklı ve sakatlık sonrası geri dönüşler Trabzonsporu tedbirli olmaya itti. Ben Trabzonsporun geri atacağını sanmıyorum. Bütün top Nwakaemede. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi