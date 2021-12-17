Nwakaeme'nin eksikliği nasıl kapatılacak? "Sistem değişikliği..." /17.12.2021

Trabzonsporda Nwakaemenin yokluğu Teknik Direktör Abdullah Avcıyı düşündürüyor. Yıldız oyuncu Süper Ligin ilk yarısı kapatmıştı. Avcının Nwakaemenin yokluğunda sol kanadı nasıl dolduracağı merak konusu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Nwakaemenin eksikliği hakkında konuştu. Aslan, Nwakaemenin oyun stiline alışan bir Trabzonspor var. Oyundayken Trabzonsporun gücünü arttırıyor. Top hücuma aktarılırken takım oyunu görebiliyoruz ancak iş hücum oyuncularına gelinde biraz daha bireysel performanslar izliyoruz. Onun tarzında bir oyuncu yok. Abdullah Avcı farklı bir sistemi kullanabilir. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi