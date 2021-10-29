O açıklamaya Mahmut Uslu da tepki gösterdi! "Yakasından tutup..." /29.10.2021

Süper Ligde üst sıralarda olan Fenerbahçede taraftar mutlu değil. Lider Trabzonsporun 5 ouanla gerisinde olan sarı lacivertli ekipte oyun ve sistem, camiayı bir türlü mutlu etmedi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Pereirayı eleştirdi. Aktan, Mahmut Uslu Pereirayı yakasından tutup silkeledi. Bir büyük takım hocası Avrupada kupa kaldıramayız diyemez. Oyuncuların böyle olmasının sebebi Pereiranın sistemi. Fenerbahçede herkes mutsuz. Mesele Vedat Muriqii getirip Pereiraya teslim etmek değil. Mesele Pereiranın inatladı. Konyaspor maçında gelibiyet gelirse sorunlar sadece 1 hafta ertelenir ama çözülmez. dedi | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi