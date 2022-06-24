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7/24 Dinle A Spor O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" /24.06.2022
O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" /24.06.2022

O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" /24.06.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" /24.06.2022

A Spor 01:50
02

Aslan'dan stoper hamlesi! Dursun Özbek o başkanla görüştü /20.06.2022

A Spor 01:38
03

Trabzonspor'a müjde! "3-5 güne transferi biter" /22.06.2022

A Spor 01:36
04

Torrent'e sert sözler! "Bakalım hangi kulüpte görev yapacak?" /23.06.2022

A Spor 00:37
05

Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" /21.06.2022

A Spor 00:43
06

"Gelişime açık bir oyuncu" /18.06.2022

A Spor 00:35
07

G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! /14.06.2022

A Spor 00:48
08

Flaş Jesus sözleri! "Aldığım izlenim..." /16.06.2022

A Spor 01:51
09

Fırtına'da forvete kim transfer edilecek? "İlk tercih..." /19.06.2022

A Spor 01:30
10

"İki yönlü ve çok atletik" /17.06.2022

A Spor 00:59
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