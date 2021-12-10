O isim G.Saray'dan ayrılabilir! 20 milyon Euro... /10.12.2021

UEFA Avrupa Liginde grubunu lider bitiren Galatasarayda gözler Brezilyalı stoper Marcaoya döndü. Bu sezon dikkatleri üstüne çeken yıldız savunmacı, birçok kulüp tarafından takip ediliyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Marcao transferi hakkında konuştu. Özbostan, Roma, Napoli ve Atalanta gibi birçok kulüp Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Odak ayında Galatasaraya 20 milyon Euronun üstünde bir teklif gelirse satılır. UEFA Avrupa Liginde devam ediyor Galatasaray ama ciddi teklifler de var. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi