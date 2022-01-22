O isimden F.Bahçe'ye şok sözler! "1 puana razı ama..." /22.01.2022

Fenerbahçe, Süper Ligin 23. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç sarı lacivertli takımın zorlanacağını belirtti. Uluç, Bugün kaç kişi Fenerbahçeye 3 puan yazabilir? Maç oynanmadan puanların paylaşılacağına dair bir teklif yapılsa kabul edilir ama Fenerbahçe 3 puan almak zorunda. Sivas deplasmanının ne kadar zor olduğunu Trabzonspor maçında gördük. Sivasspor her maçı fiziksel olarak 90 dakika oynayabilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi