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7/24 Dinle A Spor O isimden F.Bahçe'ye şok sözler! "1 puana razı ama..." /22.01.2022
O isimden F.Bahçe'ye şok sözler! "1 puana razı ama..." /22.01.2022

O isimden F.Bahçe'ye şok sözler! "1 puana razı ama..." /22.01.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:19:39
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

O isimden F.Bahçe'ye şok sözler! "1 puana razı ama..." /22.01.2022

A Spor 01:09
02

O isme dikkat çekti! "Takımın vazgeçilmezi olur" /19.01.2022

A Spor 01:20
03

Karaveli gol sorununu çözüyor! İşte o değişiklik /21.01.2022

A Spor 00:59
04

Canlı yayında çapıcı sözler! "Cadı avına dönüştü" /17.01.2022

A Spor 01:32
05

Transfer hedeflerini canlı yayında açıkladı! Torrent sonrası... /14.01.2022

A Spor 01:46
06

Trabzonspor'da hedef Kaan Ayhan! Transferde o detay /20.01.2022

A Spor 01:10
07

Visca'nın ilk maçını böyle değerlendirdi! /16.01.2022

A Spor 00:41
08

Çarpıcı sözler! "Şu anda transfer gerekir mi?" /18.01.2022

A Spor 01:22
09

Canlı yayında açıkladı! Torrent'in dikkat çeken özelliği... /12.01.2022

A Spor 02:21
10

Trabzonlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu /08.01.2022

A Spor 00:41
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