O isimden Fenerbahçe'ye flaş sözler! "Balon toplarla ne tür bir sonuca gitmeyi hedeflediniz?" /01.10.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Sahada iyi oyun sergileyemeyen Ferenbahçe hakkında görüşlerini belirten A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, " Oyun disiplinini kaybettiğiniz her maçta bu sonucu mu alacaksınız? Hatay'daki futbol aklını Kadıköy'e taşıyamamış bir Fenerbahçe gördük. Yumuşak, şişirme, balon toplarla ne tür bir sonuca gitmeyi hedeflediniz?" | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)