O isimden Pulgar eleştirisi! "Eksikliği var" /02.02.2022

Galatasaray defansif orta saha arayışlarını neticelendirdi. Şilili Erick Pulgar ile anlaşan sarı kırmızılı kulüp, oyuncuyu sezon sonuna kadar Fiorentinadan kiralayacak. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Pulgarı değerlendirdi. Kelleci, Pulgarın maç eksikliği var ama kaliteli bir isim. Bolivya - Şili maçını izledim. Zemin de kötüydü. Bu maçta iyi bir performansı yoktu. Biraz zamana ihtiyacı olacak. Geçen sezon Gedson da ilk 6-7 maç tutuktu. Pulgara da biraz sabretmek gerekecek. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi