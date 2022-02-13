O isimden Visca - Dorukhan değerlendirmesi! "Beraber oynamaları..." /13.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında lider Trabzonspor evinde şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi olan Konyasporu konuk ediyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Visca - Dorukhan ikilisini değerlendirdi. Aslan, Visca her oyuncuyla oynayabiliyor. Sadece rakip bölgede iş yapmıyor. Tamamen arkadaki oyuncuyla beraber oynuyor. Bruno Peresin son maçlarda daha hücumcu olmasının sebebiydi Visca. Dorukhanın sağ kenarda oynadığı dönemler etkiliydi ve Visca ile oynaması daha da artı sağlayacaktır. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi