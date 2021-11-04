O ismin Galatasaray için önemini anlattı! "Formayı aldı" /04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Lokomotif Moskovayı evinde konuk edecek olan temsilcimiz Galatasarayın teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk 11ini açıkladı. Özellikle sağ kanatta Feghoulinin oynadığını gören bazı taraftarların kafalarında soru işareti kaldı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Fatih Terimin neden Feghouliyi tercih ettiğini açıkladı. Türk, Feghoulinin oynamasını herkes sorgulayabilir. Son haftadaki oyunu harikaydı. Galatasaray kariyerinde çalkantılı dönemler geçirdi. Her sezonda ilk 6-7 haftadan sonra açılan bir Feghouli vardı. Şimdi formayı bulabilen bir Feghouli var. Sağ kanatta Feghoulinin olması Galatasaray için zenginliktir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi