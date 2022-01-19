O kareye dikkat çekti! İsmail Kartal... /19.01.2022

Fenerbahçede ikinci İsmail Kartal dönemi başladı. İlk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan İsmail Kartal bu sefer Altay karşısında kazanmak istiyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçede düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartalın tek başına çıkmasını eleştirdi. Korkmaz, İsmail Kartal neden tek başına çıktı basın toplantısına? Neden hiçbir yönetici onunla beraber çıkmadı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, neden İsmail Kartalın yanında basın toplantısına çıkmıyor? Hadi o oturmadı, peki başka yönetici yok mu? dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi