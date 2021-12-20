O pozisyona dikkat çekti! "Mesut kırmızı kart görmeliydi" /20.12.2021

Spor Toto Süper Ligin 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve dev derbi 2-2 sonuçlandı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, maçtaki kritik pozisyonları değerlendirdi. Necip Uysalın Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandığı pozisyonu değerlendiren Karaman, Mesut Özil kırmızı kart görmeliydi. Çok net bir pozisyon, rakibin sakatlanmasına neden oluyorsunuz. Fırat Aydınus görebilecek bir konumda, kaçırsa bile VARın uyarması gerekiyordu. Sadeec Beşiktaş maçının seyrini değil haftaya Karagümrük maçının da seyrini etkiliyorsunuz. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi