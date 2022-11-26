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7/24 Dinle A Spor O sözleri yorumladı! "G.Saray'dan çoktan gitti" /26.11.2022
O sözleri yorumladı! "G.Saray'dan çoktan gitti" /26.11.2022

O sözleri yorumladı! "G.Saray'dan çoktan gitti" /26.11.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

O sözleri yorumladı! "G.Saray'dan çoktan gitti" /26.11.2022

A Spor 01:37
02

"G.Saray'ın en büyük rakibi..." /18.11.2022

A Spor 01:19
03

Jorge Jesus için flaş yorum! /24.11.2022

A Spor 00:59
04

Sabri Sarıoğlu'dan ilginç anı! /25.11.2022

A Spor 01:23
05

Transfer politikasını eleştirdi! "Ne kadar doğru?" /20.11.2022

A Spor 02:39
06

O açıklamaları değerlendirdi! "Terim'in gönlünde olan şey..." /23.11.2022

A Spor 01:42
07

Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Süreci çok iyi aştı" /22.11.2022

A Spor 01:46
08

Icardi ve Rashica'nın bonservisleri alınacak mı? /21.11.2022

A Spor 01:31
09

F.Bahçeli ismi böyle övdü! "Performansının sırrı Jorge Jesus" /17.11.2022

A Spor 01:01
10

Pedronun yerine transfer yapılacak mı? Canlı yayında açıkladı! /14.11.2022

A Spor 00:50
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