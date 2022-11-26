Galatasaraya geldiği günden bu yana performansını artıran Victor Nelsson, Avrupa devlerinin radarına girdi. Ülkesi Danimarka ile 2022 Dünya Kupası kadrosunda bulunan 24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz günlerde transferine dair konuşmuş ve Gelecekte neler olacağını bilemem. G.Sarayda oynuyorum ve çok mutluyum. Bir gün ayrılırsam gideceğim yer Sevilla mı olur başka bir kulüp mü bilmiyorum. ifadelerini kullanmıştı. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, bu açıklamaları değerlendirdi. Umurhan, Nelsson aslında çoktan gitti, fakat takımı izin vermediği için profesyonel bir şekilde oynamaya devam ediyor. şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi