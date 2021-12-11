Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı? /11.12.2021

Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuğu doldurmak istiyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Beşiktaşın listesinde 3 tane yerli aday var. Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş. Ben bugün Okan Buruk hocayla konuştum. Okan hoca, Beşiktaş ile herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti. dedi. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ihtimallerini de değerlendiren Dikme, Şenol Güneşin yanında bulunan isimlerle konuştum. Hoca Trabzonda. Beşiktaş teklifte bulunması durumunda Şenol hoca Beşiktaşa gelir. Pazartesi akşamı veya salı sabahı İstanbula gelecek. Rıza Çalımbay başkan Ahmet Nur Çebinin ahbaplık ettiği bir isim. Kontratında Beşiktaştan teklif gelmesi halinde boşta kalacağına dair bir madde yok ama hoca bunu en başında Sivassporla konuşmuş. ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi