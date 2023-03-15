Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 63 yıllık rekoru kıran sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek 2 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçeyle puan farkını 12ye yükseltmek istiyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu mücadeleyi değerlendirdi. Alpaslan, Kolay bir maç olmayacak. Konya uzun dönemdir maç kazanamıyor ve G.Sarayın serisini bitirmek isteyeceklerdir. Stoperde büyük olasılıkla Kaan Ayhan oynayacaktır. Bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarını düşünüyorum. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi