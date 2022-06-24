Okan Buruk'tan transfer sözleri! /24.06.2022

Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuğa Okan Buruku getirdi. Sarı-kırmızılı takım başkan Dursun Özbekin katılımıyla 48 yaşındaki çalıştırıcıya imza töreni düzenledi. Başkan Özbek, Bu yüce görevde Okan Hocaya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum. ifadelerini kullanırken; teknik direktör Okan Buruk ise, Tüm oyuncularımı görmek istiyorum. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Forvete de bir takviye yapabiliriz. şeklinde konuştu. İşte basın toplantısının tamamı... | Galatasaray haberleri GS spor haberi