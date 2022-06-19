Okan Buruk'u böyle yorumladı: G.Saray doğru yolda /19.06.2022

Galatasarayda başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu ve Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur. diyerek yeni hocanın geleceği konusunda net konuştu. Sarı-kırmızılılarda gündemde birçok isim bulunurken, yeni çalıştırıcının Okan Buruk olması bekleniyor. G.Saraydaki bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, Galatasarayın şampiyonluk yarışı içinde olacağına inanıyorum. Okan Burukun şampiyon olunması için elinden geleni yapacağından eminim. Yapısı çok uygun, akılcılığı ön planda. Futbolculara sevgi ve saygı duyuyor. Çağdaş futbolla ilgili felsefesi var. Galatasaray doğru yolda. şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi