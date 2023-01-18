Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray deplamanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Alanyaspor-Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Karaman, 11 maçlık galibiyet serisine bakacak olursak, Okan Buruk için kariyer zirvesidir. Galatasaray adına ise gelinebilecek en iyi noktalardan bir tanesidir. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi