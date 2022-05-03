"Okan varsa Torrent dışarı" /03.05.2022

Galatasarayda teknik direktör tartışması sürüyor. Domenec Torrent ile hedeflerine ulaşamayan sarı kırmızılı kulüpte olağanüstü seçim sonrası dümene yeni bir çalıştırıcının geçmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Okan Buruk ismi üzerinde durdu. Keskin, Okan Buruk kendisini ispat etti. Rizesporu kümede tuttu. Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazandı. Başakşehir ile şampiyon oldu. Gittiği yerlerde iz bıraktı. Galatasaray camiasının içinden çıkmış birisi. Okan Buruk ve Domenec Torrent isimleri yan yana gelmemeli. Okan hoca varsa Torrenti dışarı atacaksın. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi