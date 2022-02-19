Olası Göztepe mağlubiyetinde Torrent'e ne olacak? İşte cevabı! /19.02.2022

Süper Ligin 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepeye konu olacak. Hafta başından bu yana teknik direktör Domenec Torrentin olası Göztepe mağlubiyeti ile görevinden alınacak mı sorununun cevabını A Spor yorumcusu Nevzat Dindar verdi. Dindar, Galatasaray kaybetse de Torrent görevinde kalacak çünkü Bakşan Elmasın aldığı risk orta ve uzun vadeli bir risk. Bu riski almasaydı ilk 3-5 maçta skor alacak hoca getirilirdi. Alışık olmadığımız bir planlamaya gidildi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi