Olay Fatih Terim sözleri! "Mobbing yapıldı" /13.01.2022

Süper Ligde kötü gidişatın ardından Galatasarayda teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılıların gündemine dair konuşan A Spor yorumcusu Haldun Domaç, flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, Mobbing yapıldı ve yavaş yavaş Fatih Terimin kopma noktasına geldi olay. Fatih Terim bence de başarısızdı o zaman gider derdin ki hocam yollarımızı ayıralım. Önce Torrente gidip, yardımcın olarak alacağız, sonra birinci hoca olarak aldık demek olmaz. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi