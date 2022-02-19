"Önder hocanın oyunu kazandırmaz" Beşiktaş'ın o detayına dikkat çekti! /19.02.2022

Süper Ligin 26. haftasında Beşiktaş evinde İzmir temsilcisi Altayı Domagoj Vidanın golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaşlı oyuncuların o istatistiğine dikkat çekti. Karaman, Beşiktaş bu maçta ikili mücadelede Sivassporun gerisinde kaldı ve fiziksel mücadeleye önem veren Sivasspor gibi takımlara karşı oynarsa kaybeder. Hiçbir takımın stoper ikilisi 90 dakika boyunca 0 ikili mücadele kazanma lüksü yoktur. Tek bir bölgede iki oyuncunuzun toplamda 49 top kaybetme lüksü yoktur. Önder hocanın bu oyunu kazandırmaz. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi