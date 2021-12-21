Önder Karaveli kalacak mı? "Devre arasında..." /21.12.2021

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sergen Yalçınla yollarını ayıran Beşiktaşın gündemine Bruno Pinheiro gelmiş ve Portekizli hocayla anlaşamamıştı. Teknik sorumlu Önder Karaveli ile 2 maça çıkan siyah-beyazlılar 4 puan kazanmıştı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Önder Karaveli ile devam edilip edilmeyeceği konusunu yorumladı. Aktan, En azından devre arasında kadar böyle gitmesi lazım. Gelecek hocaya göre Önder hocanın takımın içerisinde bulunması lazım. şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi