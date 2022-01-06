Önder Karaveli: Kupayı kazanmak harika bir şey /06.01.2022

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Süper Kupanın sahibi penaltı atışları sonrası siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaşın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, kazanılan kupa sonrası A Spora özel açıklamalarda bulundu. Karaveli, Beşiktaşla böyle büyük bir kupayı kazanmak harika bir şey. Ben, Beşiktaş’ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yaparım. şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi