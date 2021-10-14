"Önlem alınması zor bir takım" /14.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geleceği Başakşehir mücadelesini yorumladı. Aktan, "Şu andaki Beşiktaş'ın oyun ezberi, karakteri ve sakatlıkların dönmesiyle avantajlı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın, ne yapacağını bildiğimiz ancak buna da önlem alınması zor bir takım. Siyah beyazlılar için rahat bir hafta olabilir" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)