Osayi'den G.Saray sözleri! /07.04.2022

Süper Ligin 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasarayı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumunda oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı lacivertlilerin yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel kameralar karşısına geçti. Osayi-Samuel, Büyük bir derbi maçı oynayacağız. Tüm camia için çok önemli bir maç. Derbi için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hangi pozisyonda olursa olsun derbide oynamak istiyorum. Biz maç maç bakıyoruz, yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Bütün futbolcular bu maçın önemini biliyor. Derbide de son iki maçta olduğu gibi taraftarlarımızdan yoğun destek istiyoruz. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi