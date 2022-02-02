Ozan Tufan F.Bahçe'ye dönüyor! /02.02.2022

İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Watforda sezon başında kiralanan Milli oyuncu Ozan Tufani Fenerbahçeye geri dönüyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, Ozan Tufan şu anda uçakta. Bu transferin gerçekleşmesi tamamen Fenerbahçeye sevgisinden kaynaklı. Watford kümede kalırsa Ozan Tufan Watfordda kalacak anlaşması hala geçerli. İsmail Kartal orta sahaya takviye lazım dedi ve Ozan Tufanı aradı. Ozandan gelmesini istedi. Uçakta Danny Roseun da olmasını bekliyorduk. O transfer için de uğraşıyor Fenerbahçe. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi