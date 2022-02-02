×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle A Spor Ozan Tufan F.Bahçe'ye dönüyor! /02.02.2022
Ozan Tufan F.Bahçe'ye dönüyor! /02.02.2022

Ozan Tufan F.Bahçe'ye dönüyor! /02.02.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:37
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ozan Tufan F.Bahçe'ye dönüyor! /02.02.2022

A Spor 01:30
02

Flaş sözler! "Gomis'le onla bunla enerjisini harcamasın" /26.01.2022

A Spor 01:09
03

G.Saray'ın 6 numarası belli oluyor! Öne çıkan aday... /28.01.2022

A Spor 01:16
04

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a şok transfer sözleri! "Herhalde gelecek sezona hazırlanıyor" /30.01.2022

A Spor 00:48
05

Gomis transferindeki tehlike! "Yönetim hesap veremez" /27.01.2022

A Spor 01:22
06

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Kanarya'nın santrfor adayları! "En verimli isim..." /29.01.2022

A Spor 01:06
07

Flaş sözler! "F.Bahçe taraftarı o sonucu beklemiyordur" /31.01.2022

A Spor 01:08
08

Trabzonspor stoper takviyesi yapacak mı? "Sezon sonuna kadar..." /01.02.2022

A Spor 00:33
09

Dikkat çeken tespit! "G.Saray'daki en büyük hata..." /25.01.2022

A Spor 01:16
10

Karaveli gol sorununu çözüyor! İşte o değişiklik /21.01.2022

A Spor 00:59
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı