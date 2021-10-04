Ozan Tufan'dan Stefan Kuntz sözleri! /04.10.2021

A Milli Takımın başarılı oyuncularından Ozan Tufan, yeni teknik direktör Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu. Tufan, 10-12 kişilik bir ekip geldi, hocamızla tanıştık. İstediklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Güzel, samimi bir ortam vardı. Yeni hocamıza her anlamda yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah sonu güzel olur ifadelerini kullandı. Öte yandan Rıdvan Yılmaz ise, Bizlere görev verildiği halde yapmaya hazırız. Herkesin hayali milli forma. Hocamız hepimizle birebir görüştü. İlk defa yabancı bir hocayla çalışacağım ben de. Bizlere cana yakın davranıyor. İnşallah başarılı oluruz dedi.