Özbek aday olacak mı? /13.05.2022

Galatasarayda seçim çalışmaları devam ediyor. Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimi ile beraber yeni yönetim koltuğu devralacak. Şu ana kadar Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkan adaylıklarını açıkladı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Dursun Özbekin adaylık durumunu açıkladı. Türk, Dursun Özbek aday olmayacak. Çatı aday olarak sürekli ismi geçiyordu. Dursun Özbekin çatı aday olması doğru olurdu ama mevcut durumda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkün adaylıkları devam edecek. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi