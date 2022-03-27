Özbek aday olacak mı? /27.03.2022

Galatasarayda Başkan Burak Elmas mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Yaşananlardan sonra Galatasaray seçime gidecek. A Spor yorumcusu Serhan Türk, eksi başkan Dursun Özbekin seçime girme ihtimalini açıkladı. Türk, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Abdurrahim Albayrak, Eşref Hamamcıoğlu, Ünal Aysal gibi isimler geçiyor. Dursun Özbek yeniden seçime girmek istiyor. Özbekin ismi çevresinde birleşen bazı isimler var. Bu isimler Galatasaray için Özbekin daha iyi olacağını düşünüyorlar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi