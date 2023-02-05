Süper Ligin 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonsporu 2-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Hiç vakit kaybetmeden, Kulüpler Birliği toplanmalı ve tüm başkanların görüşleri alınmalı. Herkes için adalet istiyorsak, bunu orada konuşmamız gerekiyor. Birbirimizin düşmanı olamayız. Aynı vatan çocuklarıyız biz. Sadece rakip olabiliriz. Bugün Trabzonspor buraya geldi, ne oldu burada? Çokta iyi ağırladık, öpüştük ve ayrıldık. dedi.