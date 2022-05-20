Özbek'e flaş sözler! "Öztürk ile yola çıkmak... /20.05.2022

Galatasarayda seçim günü yaklaşıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbekin gireceği seçim 11 Haziranda gerçekleştirilecek. Daha önce adaylıktan çekilen Metin Öztürkün Dursun Özbekin açıklayacağı listede olması bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, süreci yorumladı. Uluç, Metin Öztürk başkan adayıyken 2 kere şampiyonluk 1 kere de Şampiyonlar Ligi finali vaadi verdi. Böyle büyük vaatler verip adaylıktan çekiliyorsunuz ve Dursun Özbekin başkan vekili olacak. Metin beyle yola çıkmak ne kadar sağlıklı? Eşref Hamamcıoğlunun duruşu daha net görünüyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi