Öztürk A Spor'a konuştu! /27.03.2022

Galatasarayda Başkan Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Metin Öztürk, A Spor canlı yayınına bağlandı ve konu ile ilgili konuştu. Öztürk, İbrasızlık kararı da objektif değildi. Medeni olmayan koşullarda oradan ayrıldık. 2500 civarı üye geldi ama 1300 kişi oy kullanabildi. Görüşüm çıksa da iyi olmadı çünkü irade yansımadı. Bu yönetim bizim arzuladığımız bir tüzük hazırladı ve yeni gelecek yönetimin işi kolay olacak. Her sene seçime gitmek doğru değildir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi