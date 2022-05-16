Öztürk'e flaş ifadeler! "Görev alması suç" /16.05.2022

Süper Ligin 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepenin konuğu oldu. Maçın 19. dakikasında siyah beyazlı ekibin yıldız ismi Valentin Rosier ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi. A Spor yorumcusu Mahmet Emin Uluç maçın hakemi olan Ümit Öztürkü sert sözlerle eleştirdi. Uluç, Sarı kartı olan oyuncuya ikinci sarı kartı verecekseniz o müdahalenin yüzde bin haketmesi gerekir ki kırmızıya dönüşsün. Kartı Ümit Öztürk vermiş. Bu hakemin bu ligde görev alması suç. Düdük mü asar, bırakır mı, bilmem. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi