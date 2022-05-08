Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! /08.05.2022

Süper Ligin 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park Stadyumunda karşı karşıya geldi. Dev derbi 1-1 sona ererken 28. dakikada Kenan Karaman Filip Novakın müdahalesiyle penaltı kazandı. Kartal, Ghezzalın penaltısı ile skoru eşitledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, Bunu Arda Kardeşler görmüyor mu? Bu mesafeden göremiyor musun? Görüyor ama veremiyor. Türkiyedeki maçları VAR hakemleri idare ediyor. dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri BJK - FB spor haberi