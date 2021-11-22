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7/24 Dinle ASpor Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..." /22.11.2021
Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..." /22.11.2021

Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..." /22.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..." /22.11.2021

ASpor 01:14
02

G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var /16.11.2021

ASpor 01:17
03

G.Saray'a hücum önerisi! "Derbide can yakarlar" /18.11.2021

ASpor 00:59
04

Derbide sürpriz değişiklik! Morutan ve Feghouli... /19.11.2021

ASpor 00:48
05

Derbide forvet kim olacak? "Yüzde 51 ihtimalle..." /17.11.2021

ASpor 01:16
06

G.Saray'ın gözü bu 3 isimde! Terim'in isteği gerçekleşiyor /11.11.2021

ASpor 01:05
07

Pereira için flaş sözler! "Mümkün olmayacak" /20.11.2021

ASpor 01:04
08

Canlı yayında açıkladı! Visca Trabzonspor'a geliyor mu? /14.11.2021

ASpor 01:01
09

Canlı yayında açıkladı! İşte Terim'in derbi planı /21.11.2021

ASpor 01:51
10

Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." /22.11.2021

ASpor 00:52

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