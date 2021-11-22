Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..." /22.11.2021

Fenerbahçe, Süper Ligin 13. haftasında Galatasarayı deplasmanda 2-1 yendi. Milli arada teknik direktör Vitor Pereiranın hangi sistemle derbiye çıkacağı merak konusuydu. 4lü sistem ile sahaya çıkan Fenerbahçenin bu sisteme devam edip etmeyeceğini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, Büyük takımlarda kötü gidişlerin ardından başkan ve teknik direktörün toplantı yapması normal. Böyle kararlar beraber verilebilir. Sonuçta herkes kazandı. Bundan sonra bu sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemde Mesut ve İrfan ön plana çıktı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi