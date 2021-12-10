Pereira Konferans Ligi'ni ciddiye alacak mı? /10.12.2021

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Eintracht Frankurt ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla beraber grup aşaması sona ererken sarı lacivertli ekip grubu üçüncü tamamladı ve UEFA Konferans Ligine düştü. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Fenerbahçenin UEFA Konferans Ligini ciddiye alıp almayacağını açıkladı. Özkök, Pereira, Konferans Ligini Süper Ligin gidişatına göre ciddiye alacaktır. Trabzonspor ile arada ciddi bir puan farkı var. Play-off tarihine kadar puan Fenerbahçe ligi toparlarsa işler değişir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi