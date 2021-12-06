Pereira o isme şans vermiyor! "Değerini kaybediyorsun" /06.12.2021

Fenerbahçe bu sezon hiçbir maça aynı 11 ile çıkmadı. Vitor Pereiranın sezon başından beri yaptığı rotasyona birçok kişi tarafından eleştiri geldi. Geçen sezonun yıldız ismi Dimitris Pelkas bu sezon beklediği süreleri bulamadı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Pereiranın Pelkas tercihini eleştirdi. Domaç, Szalai oynamalı diyoruz ama oynatılmıyor. Çaykur Rizespor maçında 2 asist yaptı. Pelkasın bu oyunda daha fazla süre alması lazım ama hiç süre almıyor. Önemli bir değerini kaybediyorsun. Szalaiyi de kaybediyordun. Bu maçla kurtardın. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi