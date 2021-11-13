Pereira sisteminden vazgeçecek mi? "4'lü savunmaya geçmek için..." /13.11.2021

Fenerbahçe milli arada sonrasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başından bu yana Vitor Pereiranın 3lü sisteminin eleştirilmesi üzerine teknik heyetin 4lü defansa dönüp dönmeyeceği merak konusu. Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertli ekibi A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, Birdenbire 3lü savunmadan 4lü savunmaya geçemezsiniz. Szalaiye kağıt gönderip yanında Novak ve Nazım oynayacak diyemezsiniz. 4lü defansa dönmeniz için onun provalarını yapmanız lazım. Milli arada olmaz. Ama ilerideki 3lüyü bozup 3-5-2 sistemine dönebilirsiniz. O zaman Kerem Aktürkoğlunun ve Sofiane Feghoulinin yollarını kapatırsınız. dedi | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi